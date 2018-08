Las condiciones que pone Margot Robbie para salir desnuda en una película

Una de las actrices que enamora al mundo y no solo por su profesionalismo, también por su belleza y su sensualidad a la hora de interpretar sus personajes en la gran pantalla como “El lobo de Wall Street”, “Escuadrón Suicida” y “Yo, Tonya”.

Con 28 años Margot es una de las actrices de la nueva era que logra impactar a quienes se complacen al verla con poca ropa, y a decir verdad, uno de los sueños de quienes siguen a esta actriz de cerca esperan con ansias un desnudo por corto que sea.

via GIPHY

Es por eso que la misma Margot Robbie sacó de la duda a quienes se preguntan bajo qué circunstancias estaría dispuesta a protagonizar un desnudo. En entrevista con CinemaBlend, la australiana aseguró que para aparecer con poca ropa o desnuda, el personaje debe tener un objetivo sin que sea tratado como un objeto sexual.

“Si es para un personaje que lo usa como arma o que lo hace intencionadamente, sí. Como en ‘El lobo de Wall Street’ que el personaje lleva un vestido corto por una razón. Ella sabe que es su moneda y que le va a ayudar a salirse con la suya. Es empoderador, pero cuando se usa de una manera en que no existe esa conciencia, parece que solo quieren aprovecharse y eso no me gusta”