Llegó el 2018 y el mundo lo celebró por lo alto, por eso el mítico baterista de Metallica no dejó escapar la oportunidad para celebrar el año nuevo.

Lars publicó a través de las redes sociales una divertida imagen con la que se ‘devolvió’ al pasado, ya que con una larga peluca, recordó su época de 1989.

Careful how much you drink at high altitude kids!! 1989 lives…?? 🥂🍾#wanna #wigparty pic.twitter.com/NLe04wVhyY

— Lars Ulrich (@larsulrich) December 31, 2017