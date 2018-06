Lanzarán un videojuego inspirado en ‘Stranger Things’

Fanáticos de ‘Stranger Things’ tenemos buenas noticias para ustedes.

Telltale Games, una empresa desarrolladora de videjuegos que ya ha realizado algunos inspirados en series como para ‘Back to the Future’, ‘The Walking Dead’ y ‘Game of Thrones’, puso el ojo en ‘Stranger Thins’, la serie escrita por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento, ya es oficial que las historias y aventuras que suceden en Hawkins llegarán a las consolas de videjuegos.

