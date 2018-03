Lanzan discos de Gojira y Sepultura para niños

La semana pasada, la línea de discos ‘Twinkle Twinkle Rock Star’, que ha llamado siempre la atención por su particular forma de tomar piezas del rock y adaptarla para niños, creando una nueva generación de amantes del género musical, lanzó un nuevo compilatorio de dos bandas del metal actual, Gojira y Sepultura.

Recordemos que no es la primera vez que ‘Twinkle Twinkle Rock Star’ sorprende con sus lanzamientos, pues anteriormente lo ha hecho con bandas como AC/DC, The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Oasis y Pink Floyd, entre otros.

Los dos discos ya están disponibles y los pueden escuchar aquí: