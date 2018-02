Ladrona que devolvió bicicleta en Chía si será demandada

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales, un video donde se muestra a una mujer cómplice del robo de una bicicleta en Chía, municipio de Cundinamarca, pedirle al dueño del vehículo que no la demande.

En las imágenes, se puede ver cómo la mujer le dice al propietario de la bicicleta avaluada en 3’000.000 de pesos, que no llame a la Policía, que se a va a devolver, y se dispone a llamar a su cómplice para que este regrese al lugar de los hechos.

“El chino no me pone el denuncio si se le entrega la bicicleta. ¡No me grabe!”, dice la mujer.

Según Noticias Caracol, la bicicleta fue regresada, sin embargo, el propietario aclaró que así la hayan devuelto, realizará el respectivo denuncio.

Este es el video donde la mujer acepta haber realizado el robo: