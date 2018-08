Ladrón se da cuenta que una cámara registra su robo y su reacción lo hará morir de risa

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video grabado de Bombay, India, en donde se ve la manera en la que un ladrón descubre que una cámara está grabando su robo, razón por la que tiene que devolver lo que había quitado sin permiso.

En las imágenes, se ve al hombre realizar el robo y mirar a la cámara, momento en el que sonríe, hace un gesto de disculpa y regresa lo que robó a la víctima.

Para que la mujer a quien el ladrón le robó la billetera no se diera cuenta de lo que había pasado, el hombre le dijo que se le había caído y que él la recogió.

La Policía de India compartió el video con el siguiente texto:

Aquí el video:

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) 20 de agosto de 2018