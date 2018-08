La sensual foto en bikini de Paulina Vega durante su estadía en Chocó

Paula Vega, la exuniverso colombiana de 25 años, le encanta viajar a destinos internacionales y nacionales, eso lo ha demostrado a través de sus redes sociales, en donde ha dejado ver una serie de fotos sobre el viaje el cual está llevando a cabo en estos momentos en el Chocó.

Vega publicó una foto en bikini, en donde escribió

La foto, rápidamente se llenó de comentarios positivos sobre la modelo y el paisaje, sin embargo, Goyo, la cantante de la agrupación colombiana ChoquibTown, no se sintió contenta con uno de los comentarios de una de las seguidoras de Vega y le escribió:

“@ipauhh , las donaciones no se pasan por Instagram se hacen y te quedas callado. Que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda, las ayudas no son temas mediáticos para nosotros y quizás también esperamos la tuya. Atrevida no hables de lo que no sabes”.