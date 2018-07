La Señorita Afrodescendiente de Colombia este año es una mujer… blanca

Cada año, Belky Arizala, empresaria y modelo colombiana, organiza el evento ‘Señorita Afrodescendiente’, un certamen que busca premiar la belleza e inteligencia de las mujeres negras de nuestro país, sin embargo, este año estuvo lleno de polémica, pues la ganadora fue una mujer blanca llamada Ana Rueda, de Santander, quien también ha sido coronada como Reina de los periodistas.

A partir de esto, la escritora Sher Barrera, realizó una columna en donde pone en duda todo lo que pasó en el concurso, en el cual solo participaron 3 o 4 mujeres jóvenes negras.

Sobre Rueda, Barrera escribió que:

“En sus redes sociales nunca había mencionado la palabra afro hasta que se inscribió al reinado”.

La escritora, no solo se refirió a Rueda, pues la representante de Cartagena, una de las ciudades con mayor cantidad de mujeres negras, fue una joven de piel clara, boca pequeña, pelo liso y rubio.

Barrera, mencionó en su columna, que quizá la razón por la que se incluyeron a las mujeres blancas y mestizas, fue porque los patrocinadores no venden productos para negras o no tienen personal negro en sus empresas, motivo suficiente para que el nombre del certamen sea cambiado, pues la esencia se ‘perdió’ y las aspirantes que estaban aceptando no representan en ningún sentido lo que realmente es ser afrodescendiente.

Aquí algunas fotos de la ganadora: