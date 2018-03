La revista británica ‘New Musical Express’ dejará de publicarse en papel

Tras 66 años de funcionamiento y publicaciones musicales, la icónica revista británica New Musical Express (NME), decidió que publicará su último ejemplar en papel, después de tres años de que las malas ventas la convirtieran completamente gratuita para el público en 2015.

“Desafortunadamente, hemos llegado a un punto en el que no es viable financiar una revista gratuita semanal”, dijo Paul Cheal, director gerente de New Musical Express al medio Time Inc UK.

La revista aún será impresa para las ediciones especiales que las personas pagan con NME Gold.

New Musical Express fue una de las revistas del mundo musical más emblemáticas en Reino Unido y el mundo, especialmente en la década de los sesenta.

¡Qué lástima!