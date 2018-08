La publicidad machista por la que Carrefour recibe fuertes críticas en redes sociales

La cadena de supermercados tuvo que pedir disculpas después de ser blanco de las críticas, y aunque esto pasó en uno de los almacenes en Argentina, la fotografía se volvió viral en varios países.

En la imagen se puede ver como en un marco comparan los juguetes de un niño con los de una niña, esto con ánimos de festejar el día del niño, que se celebra el tercer domingo del mes de agosto.

En la primera parte, muestran al niño jugando con un carro de control remoto acompañado por la frase “Con C de Campeón”, mientras que al otro lado aparece la fotografía de la niña con un set de cocina y la descripción “Con C de Cocinera”.

Para Carrefour si sos mujer no vas a ganar en nada…solamente le vas a poder cocinarle al campeón.

Esto me resulta insultante y poco inteligente.

Gracias Carrefour, no sabes las ganas que me diste de enseñarle a mi nena a querer ser una campeona, y pedir delivery. pic.twitter.com/ue4VMCQ29j

— Vicky Rudnick (@MariaRudnick2) 31 de julio de 2018