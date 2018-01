La millonaria demanda que le clavaron a Spotify por derechos de autor

La decisión partió de la editora musical Wixen Music Publishin, quien administra la música de artistas como Tom Petty y Neil Young, demandó a la plataforma por “infracciones a derechos de autor” de su catálogo, por lo que exige una indemnización de 1.600 millones de dólares.

El 29 de diciembre fue presentada la demanda en una corte de California, en la que calificaron a Spotify de haber cometido una acción “deliberadamente”, exigiendo así 150.000 dólares por cada uno de los 10.784 temas que se usaron sin su permiso.

Cabe recordar que el uso de una canción está sujeto al pago de la discográfica, así mismo a los autores y editores musicales. Aunque en los Estados Unidos las plataformas no están obligadas a negociar con los autores, se les debe dar previo aviso de la utilización de sus obras.

Además de Tom Petty y Neil Young, la demandante presentó catálogos de The Doors, Janis Joplin, Rage Against the Machine, Weezer, Journey, The Black Keys, The Beach Boys, Santana, Jefferson Airplane y Ry Cooder, entre otros artistas.