La inteligencia artificial ahora corre por cuenta del LG G7 ThinQ

Impulsado por la última plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon ™ 845, el LG G7 ThinQ ofrece 4 GB / 6 GB de RAM y 64 GB / 128 GB de almacenamiento interno para ejecutar con facilidad incluso las tareas y aplicaciones más exigentes.

Equipado con una impresionante pantalla brillante de 6.1 pulgadas que es casi media pulgada más grande que su predecesor, sin ser más ancho. Las dimensiones del LG G7 ThinQ están diseñadas para que el dispositivo sea usado fácilmente con una sola mano.

El LG G7 ThinQ presenta una nueva estética para la serie G. Con un aspecto más elegante gracias a su borde de metal pulido, complementado con Gorilla Glass 5, presente en la parte delantera y trasera para asegurar una mayor durabilidad.

El dispositivo nuevamente fue calificado como IP68 por su resistencia al polvo y al agua. El LG G7 ThinQ pasó 14 pruebas MIL-STD 810G, diseñadas por el ejército de los Estados Unidos para evaluar el rendimiento de los equipos en entornos hostiles.

Cámara mejorada con más inteligencia

El LG G7 ThinQ mejoró sus cámaras. Su versión delantera de 8MP y trasera con lentes de 16MP ofrecen fotos de mejor resolución con más detalles, tanto en configuración estándar como en gran angular.

Ahora se pueden capturar mejores imágenes de paisajes con menor distorsión de bordes y lograr selfies más nítidas y naturales.

Las características de IA de la cámara debutaron por primera vez con el LG V30S ThinQ y han mejorado en el LG G7 ThinQ. La cámara con Inteligencia Artificial pasa de 8 a 19 modos de disparo, para generar más tomas optimizadas.

Los usuarios podrán mejorar aún más sus fotos al poder elegir una de las cuatro opciones de color preestablecidas después de que la cámara haya identificado el objeto o la escena.

En el LG G7 ThinQ la fotografía en condiciones de baja luz llega a un nuevo nivel con la con la nueva cámara Super Bright. Esta genera imágenes hasta cuatro veces más brillantes sin que se salgan granos en la fotografía, algo típico que ocurre en las fotos tomadas con poca luz.

LG también ha agregado nuevas características que mejoran la experiencia de usuario. El modo de Live Foto que graba un segundo previo y posterior a la toma de la foto, para capturar momentos o expresiones inesperados que normalmente se perdían. Además de los ‘Stickers’ que usan reconocimiento facial para generar superposiciones en 2D y 3D.

La nueva funcionalidad que se incorpora a la serie G es el ‘Portrait Mode´, el cual desenfoca el fondo de manera automática y genera tomas con un aspecto profesional. Este efecto de ‘bokeh’ le da a las imágenes obturadas aún más opciones creativas, ya que se pueden generar usando el lente estándar o Súper Gran Angular.

Más fácil e inteligente con la IA

El LG G7 ThinQ será uno de los primeros teléfonos inteligentes en ofrecer Google Lens. Disponible en Google Assistant y Google Photos, Google Lens fue desarrollado como una herramienta de reconocimiento de objetos que utiliza la cámara del teléfono inteligente, combinado con la IA y ‘Machine Learning’ (aprendizaje de máquinas).

Google Lens logra identificar objetos y dar información sobre ellos. Lo puede hacer con monumentos, plantas, animales y libros. También soporta el reconocimiento de texto y los usuarios podrán agregar una tarjeta de negocios a los contactos, eventos al calendario o buscar un elemento en el menú de un restaurante.

Con el reconocimiento de voz ‘Far Field Voice Recognition’ (SFFVR) por sus siglas en inglés, y el micrófono ultrasensible, el Asistente de Google puede reconocer comandos de voz hasta a cinco metros de distancia.

El SSFVR es capaz de separar los comandos de voz del ruido de fondo, como televisores encendidos o aspiradoras, lo que hace que el LG G7 ThinQ sea una gran alternativa como un altavoz de IA para el hogar.

Gracias a otros comandos de Google Assistant exclusivos del LG G7 ThinQ, los usuarios pueden sacar aún más provecho de este software.

Pantalla Súper brillante

Uno de los elementos más notorios del LG G7 ThinQ es la nueva pantalla QHD + de 6.1 pulgadas (3120 x 1440) con una relación de pantalla FullVision de 19.5: 9 y un bisel inferior que es casi un 50 por ciento más delgado que en el LG G6.

Desarrollado con la nueva tecnología LCD de LG, ‘Super Bright Display’, el LG G7 ThinQ incorpora una pantalla líder en la industria de 1,000 nit (basado en el estándar DCI-P3) que puede ser usada fácilmente bajo luz directa del sol.

La pantalla se puede configurar en seis modos de visualización diferentes dependiendo del tipo de contenido: Automático, Eco, Cinema, Deporte, Juego y Experto. En el modo Automático, el teléfono analiza el contenido (foto, video, sitio web, juego, etc.) y optimiza la pantalla y el consumo de energía.

El usuario puede hacer ajustes adicionales a la imagen, como la temperatura de la pantalla y los niveles de RGB individualmente.

La segunda pantalla brinda a los usuarios más opciones cuando se trata de configurar el Smatphone según sus gustos y estilo. Se puede expandir por completo para una apariencia sin marco.

También se puede configurar con un estilo más tradicional donde la sección de la pantalla en ambos lados del lente de la cámara y el altavoz se apaga. Los usuarios pueden cambiar a otro color esta parte de la pantalla para obtener un efecto más personalizado.

Una Experiencia auditiva sin igual

LG sigue comprometida con ofrecer una experiencia de audio inigualable en sus teléfonos inteligentes. Por esto el LG G7 ThinQ presenta innovaciones de audio de primera calidad.

Disponible por primera vez en el LG G7 ThinQ, el parlante ‘Boombox’ utiliza el espacio interno del dispositivo como una cámara de resonancia, con esto logra ofrecer el doble de graves en comparación con otros teléfonos inteligentes convencionales, sin la necesidad de usar altavoces externos.

Además, cuando se coloca sobre una superficie o caja sólida, el teléfono inteligente utiliza su cámara de resonancia como woofer para amplificar aún más el efecto de graves.

El LG G7 ThinQ también es el primer teléfono inteligente en ofrecer DTS: X para brindar sonido virtual 3D, con hasta 7.1 canales de audio al usar auriculares. El LG G7 ThinQ está equipado con Hi-Fi Quad DAC para dar un sonido más rico cuando se usa con auriculares de alta impedancia.

“El LG G7 ThinQ está fundamentado en los pilares de la compañía y marca un nuevo capítulo”, dijo Hwang Jeong-hwan, Presidente de LG Electronics Mobile Communications Company. “A través de la combinación de funcionalidades personalizadas de Inteligencia Artificial y características muy poderosas, hacen de este smartphone el más significativo y conveniente a la fecha.”

Principales Especificaciones

• Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

• Pantalla: 6.1-pulgadas QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi)

• Memoria:

– LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (up to 2TB)

– LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (up to 2TB)

• Cámara:

– Trasera Dual: 16MP Super Wide Angle (F1.9 / 107°) / 16MP Standard Angle (F1.6 / 71°)

– Frontal: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°)

• Batería: 3000mAh

• OS: Android 8.0 Oreo

• Tamaño: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

• Peso: 162g

• Connectividad: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

• Colores: New Platinum Gray / New Aurora Black / New Moroccan Blue / Raspberry Rose

• Otros: Super Bright Display / New Second Screen / AI CAM / Super Bright Camera / Super Far Field Voice Recognition / Boombox Speaker / Google Lens / AI Haptic / Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Google Assistant Key / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / Wireless Charging / MIL-STD 810G Compliant / FM Radio