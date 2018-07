La humillante apuesta que Zlatan deberá cumplirle a Beckham tras la eliminación de Suecia

Después de la eliminación de todos los equipos latinoamericanos del Mundial de Rusia 2018, los únicos que siguen apostado por su país son los europeos, como es el caso de un humillante reto que surgió entre los exjugadores de Inglaterra y Suecia, Zlatan Ibrahimovic y David Beckham.

Zlatan Ibrahimovic retó a David Beckham en sus redes sociales escribiendo:

A la apuesta de Ibrahimovic, Beckham respondió:

La apuesta fue aceptada por Ibrahimovic, quien publicó en su cuenta de Instagram la foto con un: ‘tenemos un trato’.

¡A cumplir Zlatan Ibrahimovic!

The terms of the deal have been set 😂 #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 6 de julio de 2018