La foto de Madonna que comprueba que los años ya le están pasando factura

El pasado 16 de agosto, la reina del Pop, Madonna, cumplió 60 años, y solo unos días después, publicó una historia en su cuenta de Instagram, que dejó a sus usuarios sorprendidos, pues en ella se le ve posando en ropa interior frente a un espejo totalmente sucio.

Aunque algunos piensan que el cuerpo de Madonna está tonificado para su edad, hay otros que afirman que la reina del pop ya está vieja, pues en la publicación se leen mensajes como:

“Está mejor Maribel Guardia, Madonna ya se ve muy deteriorada, “esa mujer más sucia y vulgar no se puede ver”, “La verdad no creo sea el cuerpo de ella, ella es una mujer musculosa y ese no se ve un cuerpo fit”, “Los años no juegan” y “Los tiempos “se viven” y se gozan Porque los Años no perdonarán”.