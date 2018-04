La foto con la que Daniela Ospina alienta a James Rodríguez en el partido contra el Real Madrid

Daniela Ospina, la ex esposa de James Rodríguez, no ha dejado de apoyar al futbolista colombiano en ningún momento y hoy no es la excepción.

James Rodríguez se enfrentará al Real Madrid, su ex equipo, algo que seguro le causará muchas emociones, y por ese motivo, Ospina junto a su hija, Salomé, se trasladaron a la ciudad alemana para acompañar al colombiano en uno de los momentos más cruciales de su carrera deportiva.

Ospina, compartió una historia en su cuenta de Instagram, en donde se ve a Salomé, la hija que tuvo junto a Rodríguez, en las calles de Munich con una publicidad del jugador en el fondo.

