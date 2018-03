La estatua en honor a David Bowie que ‘canta’ cada hora

Aunque hayan pasado dos años, la muerte del gran David Bowie sigue siendo dolorosa para todos sus seguidores y el mundo musical en general. Desde el momento que el músico murió, se han realizado diversos homenajes en honor a su grandiosa voz.

El más reciente reconocimiento que le han hecho a Bowie, es la creación de su primera estatua, la cual está ubicada en la plaza del mercado de Aylesbury, una ciudad al sur de Inglaterra.

La ubicación de la estatua no es una coincidencia, pues en la plaza de mercado de Aylesbury, se encuentra la sala de conciertos ‘Friars’, en donde según dicen, Bowie subió a vestido de de Ziggy Stardust, a principio de los años 70.

La admiración por el cantante británico es tan grande en la ciudad, que algunos residentes piden que se cambie el nombre a Aylesbowie.

La estatua, que fue vandalizada 48 horas después de ser puesta, incluye luces, una webcam, y reproduce canciones del músico cada hora.

Aquí el video de inauguración de la estatua y la foto después de ser vandalizada:

This is the moment when Howard Jones unveiled #BowieStatue! Thank you so much to all of you who have donated! @sculptschool pic.twitter.com/ILQChUMsAm

— Campaign (@BowieStatue) 25 de marzo de 2018