La confusa historia del conductor de Uber que rechazó a Margot Robbie por ir a cine

Imaginemos lo difícil que sería encontrarse con Margot Robbie; ahora poder estar con ella en el mismo auto y de paso que lo invite a una fiesta. Pues este fue el caso de un conductor de Uber, quien tuvo la oportunidad de llevar a ‘Harley Quinn’ hasta su destino.

Robert Bregnsdal, como es el nombre del chofer, fue invitado por Margot Robbie a una fiesta, pero rechazó la oferta porque ya tenía algunos planes: ir a cine a ver Star Wars.

“Ellos parecían tan aterrizados, normales, amistoso y elocuentes”, contó Robert a medios locales, agregando que el esposo de Margot Robbie sonrió diciendo “no te has dado cuenta de quiénes somos”, cuando declinó la invitación después de haber sostenido una amable charla con sus pasajeros.

El sujeto contó lo sucedido a sus amigos y familiares, pero nadie entendió el porqué de su decisión.

“Llevaba un sombrero para no ser tan reconocible, así que no estaba al 100% seguro de si era ella… Era tan normal y no actuaba de manera creída y era muy habladora”, agregó el conductor.