La ciencia habló: Las personas que escuchan heavy metal son más inteligentes

Amantes del heavy metal, les tenemos excelentes noticias.

Un estudio presentado en la 18th Annual Conference of the Association for Psychological Science de Nueva York, dejó claro que se ha comprobado científicamente que las personas que escuchan heavy metal, música alternativa y rock, son más inteligentes y poseen mayores capacidades.

Las personas que escuchan este tipo de música tienen mayor abstracción de la información, esto debido a que las canciones de estos géneros tienen mayor trabajo que otras.

Este estudio derrumba el mito de que las personas que escuchan este tipo de música son vagos, rebeldes, agresivos o depresivos, pues la mayoría de los estudiados admitieron escuchar heavy metal para realizar catarsis y superar las emociones negativas que pueden presentarse en su vida.

