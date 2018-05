La campaña anti spoiler con la que ‘Deadpool’ se burlo de ‘Avengers: Infinity War’

Antes de que se estrenará ‘Avengers: Infinity War’, los directores de la película, decidieron lanzar #ThanosDemandsYourSilence, una campaña contra los spoliers y como era de esperarse, ‘Deadpool 2’ no quiso quedarse atrás, pues a su mejor estilo, hizo un llamado a sus seguidores para que no den detalles de la cinta y arruinen la ilusión de las personas que la esperan.

‘Deadpool’, se burló de la campaña anti spoiler que lanzaron los hermanos Russo, a través de una carta, que imita a la que lanzaron los directores, llamando a sus seguidores ‘los mejores fanáticos del mundo’.

En la publicación, que fue subida a la cuenta de Instagram de Ryan Reynolds, se puede leer lo siguiente:

La carta sigue al mejor estilo ‘Deadpool’:

“Sólo unas cuantas personas conocen la trama de la película. Uno de ellos no es Ryan Reynolds. Les pedimos que cuando vean “Deadpool 2″ no digan una puta palabra sobre la mierda graciosa de la película. Porque sería lamentable arruinar el hecho de que ‘Deadpool’ muere en esta. Broma. No es broma. ¿Es broma?”