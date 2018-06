La asquerosa e impactante foto que Tom Morello publicó en su cuenta de Instagram

El músico y político estadounidense, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Prophets of Rage, reveló recientemente que se sometió a una cirugía después de fracturarse la mano izquierda, y no tuvo mejor idea que contarlo todo a través de una asquerosa e impactante foto a través de su cuenta de Instagram.

La impactante imagen, muestra la mano del músico, con una pieza de acero insertada en la hendidura de la herida, la cual acompañó con la siguiente frase:

“Me fracturé la mano con la que toco el jueves. Hoy cirugía. Estaré en el escenario en Suecia el jueves”.

Aquí la impactante foto: