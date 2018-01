Julian Casablancas rompe silencio y habla del futuro de The Strokes

Fueron varias las preguntas que surgieron de parte de los seguidores de The Strokes, esto gracias al segundo álbum que lanzará Casablancas con su otro proyecto, The Voidz, por eso ahora la duda es ¿qué pasará con The Strokes?

El ‘Comedown Machine’, lanzado en el 2013, fue el último álbum que dio a conocer la banda neoyorquina, por eso, al ver como Julian abre más puertas con su proyecto alterno, por fin alguien le preguntó sobre el futuro de The Strokes. Fue precisamente para Beats 1 donde Casablancas no dio buenas noticias:

“No, no creo que tengan (planes). Digo, siempre estamos conversando, pero pienso que si pasa algo, será en el 2019. Por esa época, más o menos, pero nada ahora”.

Solo queda esperar qué sucederá con The Strokes, pero el tiempo no se ha perdido, y como muestra de ello, existen temas como este: