Jugador argentino fuera de Rusia 2018 “por culpa” de esta despampanante modelo

La prensa argentina se encuentra dividida después de conocer el listado de los 23 seleccionados a los que Jorge Sampaoli les entregó el tiquete para viajar a Rusia, asegurando que jugadores de talla importante no fueron tenidos en cuenta, como es el caso de Mauro Icardi y Lautaro Martínez.

Sin embargo las especulaciones van más allá, y es el caso de Lautaro, de quien se especula fue bajado del avión tras su bajo rendimiento en la albiceleste, siendo parte del humillante 6-1 ante España y su protagonismo en la Superliga argentina.

Pero ahí no para todo, el periodista Pablo Carrozza, del programa Azzaro al Horno, aseguró que Martínez no fue convocado por mantener un romance con la modelo Sol Pérez.

“¿Sabes por qué no va Lautaro Martínez? Porque está de novio con Sol Pérez y a ella no la quieren. Lautaro, te hubieras puesto de novio con Sol, que es hermosa, pero un mes después, no ahora. No la quieren y por eso te perdiste el Mundial”.

Mientras tanto Sol…