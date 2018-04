¡Juego limpio! Niño falla penal a propósito y le envía un mensaje de Cristiano Ronaldo

🔴🔵 Buongiorno a tutti, Nicolò ieri è stato il protagonista di un gesto che non deve passare in secondo piano per NESSUNO, che rende il risultato di una partita nullo di fronte al gesto: l'arbitro ci ha assegnato un calcio di rigore dubbio, lui aveva subito il presunto fallo, come potete vedere dal video, calcia fuori sponaneamente ritenendo ingiusta la decisione arbitrale, anche se a nostro favore.❎ Ecco: in un mondo sempre più votato all'egocentrismo, all' indifferenza ed alla mancanza di valori, Nicolò ha dato un segnale che deve far riflettere TUTTI NOI, sulle differenze Umane rispetto al vincere o perdere una partita. La Pelota lavora sul campo ma anche per migliorare le Persone.♥💪

Publicada por ASD La Pelota Aprilia en Domingo, 15 de abril de 2018