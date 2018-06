Joven amenazó a su exnovio con un machete para que tuviera sexo con ella

Samatha Ray Mears, una joven estadounidense de 19 años, ingresó ilegalmente a la casa de su exnovio ubicada en Great Falls, con el objetivo de esperarlo oculta en su cuarto y amenazarlo con un machete para que mantuviera relaciones sexuales con ella.

El exnovio de la joven, accedió a complacerla por temor a que lo lastimara, sin embargo, en un momento intentó detenerla, pero ella le mordió el brazo, desatando una fuerte discusión, en la Samantha rompió la pared de la habitación del joven y orinó encima de su cama.

Después de que los dos tuvieron sexo, el joven fingió llamar a un amigo, sin embargo, llamó, pero a la línea de emergencias, razón por la que la Policía llegó a su casa pocos minutos después y arrestó a la loca joven, con la que mantuvo una relación de más de 7 años.

Mientras que el joven llamó a emergencias, Samantha se quedó desnuda con el machete en la cama, momento en la que su exnovio aprovechó para tomarle fotos y entregarlas como evidencia.

La joven se defendió y negó todo, acusando a su novio de haberla secuestrado, algo que no creyó la Policía, pues no era la primera vez que la joven actuaba así, tiempo antes, cuando seguían con su relación, Samantha agarró del pelo a su ex, lo golpeó en la cara e intentó ahorcarlo.

La joven se enfrenta a varios delitos, en los cuales están robo con agravantes, asalto con arma y dos cargos por conducta delictiva.

