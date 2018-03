El joven de 21 años subió al escenario y compartió con sus ídolos algunos minutos

El pasado viernes 23 de marzo el Festival Estéreo Picnic nos recibió con grandes sorpresas y cualquier cantidad de shows fenomenales: uno de ellos fue el de The Killers al llegar la media noche, un espectáculo que cerraría con broche de oro el primer día de un mundo distinto.

La banda liderada por Brandon Flowers pisaba suelo colombiano una vez más y lo hizo por todo lo alto, y así lo demostró queriendo compartir con su fiel público que coreaba sus canciones bajo la lluvia.

Fue al tocar ‘For Reasons Unknown’ cuando Brandon miró detenidamente al público el cartel de un fanático llamado Andrés, oriundo de Bucaramanga, que le pedía tocar esa canción en batería. Ante su petición, el vocalista decidió llamar al joven para que subiera al escenario, pero Manuel Beltrán, también fiel seguidor de la agrupación, no quiso perder la oportunidad y saltó la barda pensando que The Killers estaba convocando seguidores para interpretar la canción.

En entrevista con Radioacktiva, Manuel Beltrán, de 21 años, aseguró que no había podido asistir a un concierto de The Killers en Colombia por su corta edad:

“Cuando avisaron que venían, compré boletas y estuve en primera fila con mi novia, justo al frente de la tarima. No soy muy apegado a las redes sociales, por lo tanto no sabía que estaban subiendo gente a tocar con ellos en sus shows”.

El show se tardó unos minutos en comenzar, pero todo tiene una explicación:

“Brandon solo había invitado a uno de los dos al público, así que le dijo a Ronnie Vannucci que nos diera la oportunidad a los dos”.

Hablando ya del momento del salto a la tarima, Ronnie fue quien lo tomó de la mano y lo puso a tocar la batería:

“Cuando tomé las vaquetas no me percaté de que iban a empezar a tocar de una vez. Empecé a tocar el bombo y cuando me dio cuenta me retiraron de la batería. Logré entrar en sí cuando me bajaron, pero logré una selfie con Ronnie”.

Sin embargo el estudiante de último semestre de comunicación social admite que la emoción de haber conocido a su banda favorita no lo hace sentir frustrado:

“Es lo más increíble que me pudo pasar, no me siento mal por algunos comentarios de la gente por no haber podido tocar, fue un momento de mucho éxtasis. Soy consciente de la dificultad de tocar esa canción en vivo; además el otro fan había practicado, en parte él tenía la esperanza de subirse al escenario a tocar la batería”.