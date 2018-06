Josh Homme publica nostálgico tributo a Anthony Bourdain

El lazo que tenía Anthony Bourdain con el mundo del rock era fuerte, tanto así que el chef siempre se mostró como fan de Ramones, y no contento con eso, en su programa tuvo como invitados a Iggy Pop, Alice Cooper y el propio Marky Ramone.

Sin embargo, su amistad con Queens Of The Stone Age, fue así como comenzó todo: con la visita de la banda a contados capítulos de ‘Sin Reservas’.

Ante la trágica noticia de su muerte, el mismo Homme, a través del twitter de Queens Of The Stone Age, expresó su dolor a quien consideraba como un amigo cercano.

“Maldita sea, Tony. Estoy destrozado. Te amo hermano. Ya te extraño demasiado. Mi amor y condolencias van para Arianne y Otavia”.

Dammit Tony. I’m so sorry. I’m so destroyed. I love you brother. I miss you too much already. My love & condolences to Ariane & Ottaviahttps://t.co/WcTA9wAnfF

— QOTSA (@qotsa) June 8, 2018