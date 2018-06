James Rodríguez podría quedarse por fuera del debut de Colombia en el Mundial

El volante colombiano, James Rodríguez, está sufriendo de una molestia muscular en el gemelo de la pierna izquierda, la cual deberá ser tratada en Moscú y no en Kazán, sede de la Selección.

El dolor que está sufriendo el cucuteño le impidió hacer parte de la práctica de este jueves 14 de junio, en la cual tampoco estuvo Wilmar Barrios, quien también tiene un inconveniente físico.

Aunque la Selección no ha confirmado nada, no se sabe con certeza si James Rodríguez podrá participar en el partido frente a Japón, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de junio a las 7:00 a.m., hora de Colombia.

¡Esperemos que no sea así!