Debido al impacto que generó el estreno de Avengers: Infinity War a nivel mundial, James Corden no desaprovechó la oportunidad para ponerlos a cantar una particular versión de la canción We are the World.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen se unieron al particular ‘Star pool’ y todo quedó registrado en video para que los fans de Marvel se divirtieran un poco con James Corden y su divertida compañía: