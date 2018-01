Jack empezó con todo el 2018, ya que lanzó el video musical de “Connected By Love” y el audio de “Respect Commander”, dos temas que hacen parte de su nuevo álbum, “Boarding House Reach”.

Estas nuevas canciones llegaron después de que el músico presentara otro tema de su trabajo musical, “Servings And Portions From My Boarding House Reach“, el cual fue lanzado a través de un streaming.