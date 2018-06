Jack White le mandó un mensajito a Donald Trump en medio de un concierto

Para nadie es una sorpresa que diferentes artistas dediquen unos cuantos minutos en sus shows para hablar de la política de Donald Trump, a quien muchos no ven con buenos ojos.

Esta vez la música sirvió como lenguaje de protesta contra el gobierno de Trump, pero fue turno de Jack White, quien aprovechó su paso por Governors Ball, en Nueva York, para dedicarle una canción al actual presidente de los Estados Unidos.

“That’s for you, Trump! You can’t be a president and a prostitute, too, Trump!” (¡Esa va para ti, Trump! ¡No puedes ser un presidente y una prostituta también, Trump!).