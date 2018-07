Jack White lanzará su último álbum en vivo solamente en vinilo

Con su reciente disco de estudio publicado -Boarding House Reach- tras una serie de conciertos ya en camino, el músico sencillamente no descansa y prepara un nuevo lanzamiento.

Este álbum en vivo tendrá una particularidad: sólo se podrá adquirir en vinilo, de color azul y blanco. La pre-venta del disco estará disponible a partir del 31 de julio y aquí puede escuchar un adelanto, ‘Corporation’.

Su último lanzamiento ya suena en el planeta rock y por eso llega este genio de la música con: ”Over and over and over” para dejarnos antojados de lo que se viene