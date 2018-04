Jack White cantó y bailó junto a su madre en un concierto

El músico estadounidense, Jack White, está realizando la gira ‘Boarding House Reach’ a través de Estados Unidos.

La gira inició con un par de shows en Detroit, su ciudad natal y donde alcanzó la fama con The White Stripes. El músico, aprovechando que estaba en el lugar donde nació, decidió invitar a su madre para que cantara y bailara junto a él la canción ‘Hotel Yorba’.

White salió al escenario con la camiseta de la Cass Technical High School, su escuela secundaria, interpretó cinco canciones de su último disco y, repasó canciones de su trabajo como solista y todas sus bandas (The White Stripes, The Dead Weather y The Raconteurs).

No existen videos del emotivo momento, pues Jack White no deja que se ingresen celulares a sus shows.

via GIPHY