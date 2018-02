Ivett Toth, la hermosa atleta húngara que se mueve al ritmo de AC/DC

Ivett Toth, es una joven atleta de 19 años que representa a Hungría en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Pyeongchang, China, que logró deslumbrar a jueces y asistentes por su particular presentación en la competición de patinaje artístico sobre hielo.

Toth salió a la pista de hielo vestida con un atuendo de cuero y guantes de color negro. La joven impactó y animó al público con la peculiar lista que escogió para realizar su rutina.

Al ritmo de Back In Black y Thunderstruck de la banda australiana AC/DC, la joven húngara realizó sus artísticos movimientos y logró obtener un puntaje de 53.22, sin duda, su mejor temporada, sin embargo, no le alcanzó para obtener una medalla.

Watch Ivett Toth from Hungary skating performance at the #WinterOlympics

Great choice in her music!!!@acdc #BackInBlack pic.twitter.com/xdpZx8F1Ml

— THIS DAY IN METAL (@ThisDayInMETAL) 22 de febrero de 2018