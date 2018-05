Iron Maiden le dio inicio a su gira con una puesta en escena de otro mundo

Iron Maiden inició su gira Legacy Of The Beast con una sensacional puesta en escena, digna de una de las agrupaciones más emblemáticas de toda la historia.

Dentro del show, los fanáticos de que aseguraron puesto en el tour de la doncella de hierro, que hizo una parada en el Saku Arena de Tallin, fueron testigos de aviones encendidos en llamas con una réplica gigante de Eddie sobre el escenario.

Aquí pueden ver los videos de cómo arrancó el Legacy Of The Beast con setlist incluida:

Aces High

Where Eagles Dare

2 Minutes To Midnight

The Clansman

The Trooper

Revelations

For The Greater Good of God

The Wicker Man

Sign Of The Cross

Flight Of Icarus

Fear Of The Dark

The Number Of The Beast

Iron Maiden

The Evil That Men Do

Hallowed Be Thy Name

Run To The Hills