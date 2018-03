Iron Maiden lanzó su propia maquina de Pinball

La banda británica de heavy metal, fundada en 1975, Iron Maiden, lanzó recientemente, un nuevo producto que despertará la nostalgia de las personas que los siguen: un pinball inspirado en su carrera musical.

La banda realizó el proyecto llamado ‘Legacy Of The Beast’, con la colaboración de Stern Pinball Inc., uno de los más antiguos productores de las legendarias máquinas.

El protagonista del juego será ‘Eddie’, quien tendrá que pasar los diversos niveles, al ritmo de una larga lista de canciones de la agrupación de heavy metal. La máquina de Pinball busca reflejar todo el universo Iron Maiden, creando una experiencia total para sus seguidores.

Gary Stern, Presidente y CEO de Stern Pinball Inc., declaró que:

“Iron Maiden es una de las bandas más icónicas de todos los tiempos y nos complace que Eddie se una a las filas de la lista de Rock N’ Roll de Stern Pinball”

La máquina de Pinball vendrá en tres versiones (Pro, Premium y Limited Edition), y serán pintadas a mano por Jeremy Packer (Zombie Yeti), el famoso ilustrador y fan de Iron Maiden.

Las canciones que sonarán durante el juego son:

– Aces High

– 2 Minutes To Midnight

– The Trooper

– Wasted Years

– Can I Play With Madness

– The Number Of The Beast

– Run To The Hills

– Powerslave

– Hallowed Be Thy Name

– Flight Of Icarus

– Rime Of The Ancient Mariner

– Fear Of The Dark

Los precios de las ‘Legacy of the Beast’ en dólares son:

Pro: $5.999 USD

Premium: $7.599 USD

Limited Edition: $8.999 USD

La máquina ya está disponible a través de distribuidores autorizados de Stern Pinball Inc. a nivel mundial.

