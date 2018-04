¡Qué impresión! La broma adolescente que casi termina en tragedia

Una broma entre adolescentes quedó registrada en video en la ciudad de Czechowice-Dziedzice, Polonia, y muestra una escena que hace pasar saliva del susto.

El momento muestra como dos chicas de 17 años se paseaban en la calle, cuando de la nada una empujó a la otra sin darse cuenta que un autobús pasaba por la calle. La joven, que cayó al piso, estuvo a punto de perder su cabeza.

Pero no existe amistad que no muestre arrepentimientos, y esta no fue la excepción. Apenas su amiga se puso de pie, impactada por la salvada que se había pegado, le dio un fuerte abrazo.

Sin embargo la policía se dio cuenta de la imprudencia y ahora quiere imputar cargos en contra de la mujer que puso en riesgo la vida de su amiga, y si la declaran culpable, podría pagar hasta 1 año de cárcel.