Idiota de la semana: se le escapan miles de dólares por confundir a Obama con Osama

Aunque parezca difícil, el participante del programa “Pyramid”, que se emite en la cadena ABC, confundió al expresidente de los Estados Unidos con el fallecido líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Por 50 mil dólares, el sujeto debía mencionar al “personaje cuyo apellido fuese Obama”, pero respondió “Bin Laden”.

Pero como para todo hay excusas, pues esta no fue la excepción, asegurando que tenía su mente exhausta debido al nacimiento de su hija, agregando que tenía nervios ganar el dinero para su familia.

choking on my own tongue. pic.twitter.com/9VtRysTXEL

— bobby (@bobby) 13 de agosto de 2018