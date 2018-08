Idiota de la semana: canal transmitió película porno en vez de partido de fútbol

Fueron los hinchas de Bristols Rovers de Reino Unido quienes querían disfrutar del partido de fútbol, pero en cambio de eso se encontraron con otra clase de transmisión que, a decir verdad, también llenó las expectativas de los apasionados.

Ante la polémica, el canal de Bristol Rovers emitió un comunicado explicando lo que había sucedido en la emisión: sobre el incidente indicaron que alguna persona, desde un dispositivo remoto, logró alterar la salida de la señal de televisión. Sin embargo las directivas del equipo informaron que están siguiendo el caso de cerca.

@FootyAccums someone put babestation on at half time at Bristol Rovers 😂 #UTG pic.twitter.com/L9jxBJiUU5

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation

i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs

— billy (@milbil_music) 14 de agosto de 2018