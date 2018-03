Ian Hill aclara por qué Judas Priest no llamó a K.K. Downing para reemplazar a Glenn Tipton

Recientemente, el guitarrista K.K Dowing dijo que se sentía muy sorprendido de que la banda Judas Priest, no lo haya tomado en cuenta para tomar el lugar de Glenn Tipton, quien tuvo que retirarse de la banda por problemas en su estado de salud.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Downing han dado un giro de 180 grados gracias a Ian Hill, el bajista de la banda británica, quien declaró en una entrevista para Metal Wani que: “No sé qué es lo que pasa con Ken, para serte honesto. Se retiró hace siete años y nos dejó bien claro, en el momento, que no quería volver. Así que estoy extrañado de que diga que le sorprende que no se lo pidiéramos. Todos pensábamos que, en cualquier caso, se sorprendería si le preguntábamos. Así que no sé. La situación se parece un poco a la de un quarterback que se retira. Reemplazas al tipo, y luego, dos o tres años después, el nuevo se lesiona. No vas a volver por el que se acaba de retirar, buscas a alguien nuevo. Esto es más o menos lo mismo”

¿Qué pasará con el futuro de esta banda?