IAMX lanzó el video sin censura de ‘Stardust’ junto a Kat von D

Tras el lanzamiento de su último trabajo de estudio llamado ‘Alive In New Light’, Chris Corner, más conocido como IAMX, el ex ‘Sneaker Pimps’, estrenó el polémico video musical de su canción ‘Stardust’, junto a la maquilladora y tatuadora, Kat Von D.

El videoclip, producido por Orphic, fue dirigido, grabado y editado por Corner en Los Ángeles y Kat Von D se encargó del maquillaje y la voz.

El video ya fue censurado, sin embargo hay una versión sin censurar y las dos las pueden encontrar aquí:





Tracklist de Alive in New Light:

Stardust

Alive In New Light

Break The Chain

Body Politics

Exit

Stalker

Big Man

Mile Deep Hollow

The Power And The Glory

‘Stardust’ es la canción que abre el tercer álbum de IAMX, que lanzado en formato digital y físico el pasado 2 de febrero de 2018 a nivel mundial.