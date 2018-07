Hugo Lloris Vs. Libélula: el arquero francés se comió un insecto durante el partido

El arquero francés, Hugo Lloris, sufrió la intromisión de una libélula tras una llegada de Uruguay al arco. El jugador número 23 del partido se le metió en la boca a Lloris, quien inmediatamente mostró su cara de asco y disgusto.

Aquí el video del gracioso momento:

This is a dragonfly in the mouth kind of day for France. Well dealt with by the goalkeeper Lloris. #urufra #dragonfly pic.twitter.com/c3q9CW4V4T

