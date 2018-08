El Homero Simpson de la vida real lo hará tener la más oscuras pesadillas 😫

Si alguna vez se ha preguntado cómo serían los personajes de la serie creada por Matt Groening en la vida real, pues por lo menos ya alguien comenzó por “crear” a Homero Simpson y el resultado fue abrumador.

Fue el artista Miguel Vásquez quien diseñó al padre de familia y amante de las rosquillas, llamándolo como el “Homero de carne y hueso”, el cual fue calificado como “espeluznante” en las redes sociales.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC

— Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 de agosto de 2018