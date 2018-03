Homero Simpson fue atrapado en Inglaterra por agentes de tránsito

Si alguna vez se realiza un concurso de estúpidos quizá sean muchos los que se disputen el primer lugar, pero la historia que viene desde Inglaterra sin duda ganaría con honores.

Puede ser que conducir con una licencia falsa no sea noticia, pero que la licencia pertenezca a Homero Simpson es más que risible. Se trata de un pueblo llamado Thames Valley en Inglaterra donde las autoridades detuvieron a un infractor, y al pedirle su licencia, se encontraron un con una sorpresa.

Resulta que el conductor transitaba con total normalidad por las calles del pueblo con una licencia falsa, que además, se trataba del permiso de Homero Simpson. ¡D’oh!

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below…

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 15, 2018