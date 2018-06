Hinchas colombianos consuelan a niño polaco tras eliminación de su equipo

No toda la representación de los colombianos en Rusia es mala, y así es como lo demostró un grupo de compatriotas haciendo ver que el fútbol es unión, y más si se vive la copa del mundo.

El video que fue publicado por Iain Meiklejohn, quien aparentemente es escocés y con esposa polaca, muestra como sufrió la derrota de Polonia a manos de Colombia al lado de su familia, pero recibió la consolación de algunos hinchas colombianos, quienes fueron testigos del llanto de su hijo al ver el resultado del partido.

Alentando a Polonia, “Polska, Polska, Polska…”, los colombianos, en medio de abrazos, consolaron al pequeño que no pudo contener sus lágrimas al ver como su selección se despedía del mundial de Rusia 2018.

Wee man was in tears after Poland getting eliminated from the World Cup. The Colombian fans were absolutely fantastic with him after the game – easily the best group of supporters I’ve ever sat with. Amazing support 👏🏼🇨🇴🇵🇱 #monpolska #fifaworldcup #colombia pic.twitter.com/r1s6JYYWLJ

— Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) 24 de junio de 2018