Hijo de David Bowie insiste en recordar al legendario cantante ‘con alegría’

Fuente: Bang Media

Ayer lunes, el legendario músico David Bowie habría cumplido 71 años y, en un día tan señalado, su primogénito Duncan Jones quiso echar la vista atrás para recordar a su padre con alegría, centrándose en la ilusión que este sentía ante la perspectiva de dar la bienvenida a su primer nieto antes de morir en lugar de en las emociones encontradas que él experimenta por estas fechas. El cineasta, que en vida del cantante siempre intentó desligarse de la fama de su progenitor para labrarse su propio nombre en la industria cinematográfica, quiso rescatar una caricatura realizada por él mismo, con la que felicitaba a la estrella por su próximo debut como abuelo, para recordar el estrecho vínculo que les unía.

“8 de enero de nuevo. Una sensación extraña para mí. Sé lo emocionado que estaba mi padre de tener un nieto en camino, y yo le hice esta tarjeta para su cumpleaños después de haberle dicho un mes antes que iba a ser abuelo. Pensar en el tonto sentido del humor que compartíamos me hace sonreír. ¡Feliz cumple papá!””, escribió junto a la postal, en la que Duncan aparece sosteniendo en brazos a su retoño mientras Bowie hace lo propio con él, al tiempo que se queja de que “¡ya eres demasiado grande para esto!”.

8th of Jan again. A strange feeling for me.

I know how excited dad was to have a grandson on the way, & I made this card for his birthday having told him a month earlier he was going to be a grandad. Makes me smile at our shared goofy sense of humour. 🤓

Happy birthday dad! pic.twitter.com/T46ImqDNGg

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 8, 2018