Hija de James Rodríguez ya empieza a mostrar talento en el fútbol

Salomé Rodríguez Ospina, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, ya empieza a mostrar talento en el fútbol, así lo evidenció su padre a través de un video compartido en las redes sociales.

La pequeña Salomé no sólo es talentosa haciendo goles, sino también celebrándolos, pues en el video se ve la manera en la que festeja al estilo ‘Tino’ Asprilla.

En el video, Salomé sorprendió a su padre y a las personas que estaban cerca de ella, con la grandiosa celebración en la que hizo una media luna.

El 10 de la selección no pudo evitar la risa por el festejo de su hija, que fue más celebrado que el gol mismo.

Aquí el video de la magnífica celebración de la pequeña Salomé:

