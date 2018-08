“Hello, ¿están ahí mis vidas?”: Las mejores parodias del #ThaliaChallenge

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, el #ThalíaChallenge, un reto que consiste en imitar a la actriz y cantante mexicana, luego de que esta subiera un video a Facebook saludando a sus fanáticos de una manera muy graciosa, el cual generó la creatividad de los usuarios, los cuales empezaron a subir videos imitandolo y hasta le sacaron una canción.

En el video, Thalía dice:

“Hello, ¿están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?” y empezó a ponerles un poco más de ritmo a sus palabras: “Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz, feliz, feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo, gracias, gracias (hace ruidos con su boca)(…) Los amo”.