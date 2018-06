HBO presentó los primeros adelantos de la última temporada de ‘Game of Thrones’

La octava y última temporada de ‘Game Of Thrones’, se estrenará en el año 2019, y esta semana HBO ya presentó dos primeros adelantos de lo que será el esperado final de la serie, la cual cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

Los videos, que son cortos, han generado la ansiedad y expectativa de los fanáticos, los cuales están a la espera de la serie.

La octava temporada de la serie de HBO contará con seis episodios y sus creadores han decidio extender la fecha de estreno, todo con el objetivo de mostrarle a los fanáticos un final que supere todas sus expectativas.

Aquí los dos adelantos que presentó HBO esta semana:

Stories Like No Other start with the Iron Throne. pic.twitter.com/LmnLwiiFBT

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 27 de junio de 2018