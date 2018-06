Guns N’ Roses tocó ‘Shadow Of Your Love’ en vivo por primera vez en más de 30 años

GUNS N ‘ROSES tocó su canción “Shadow of Your Love” en vivo por primera vez en más de 30 años anoche (miércoles 6 de junio) durante un concierto de la banda en Dyrskuepladsen en Odense, Dinamarca. Las secuencias de video filmadas por los fanáticos de la presentación se pueden ver a continuación.

El mes pasado, “Shadow Of Your Love” llegó al puesto número 31 en la lista Mainstream Rock Songs de Billboard después de ser lanzado a principios de mes para promocionar la próxima reedición del álbum debut de la banda, “Appetite For Destruction” de 1987. La canción, escrita por el cantante Axl Rose y Paul Tobias, fue originalmente grabada por la banda pre-GUNS N ‘ROSES de HOLLY HOLLYWOOD ROSE. Luego, terminó siendo la primera canción que GN’R ensayó juntos para el productor de “Appetite”, Mike Clink, durante las sesiones de estudio de 1986.

“Fue mágico desde el primer día”, dijo Steven Adler, el baterista de la banda en ese momento. “La primera canción que tocábamos en el ensayo era ‘Shadow Of Your Love’, y Axl apareció tarde. Estábamos tocando la canción, y justo en el medio de la canción, Axl apareció y agarró el micrófono y estaba corriendo hacia arriba y gritando por las paredes. Pensé: ‘Esto es lo mejor de todos’. Sabíamos en ese momento lo que teníamos “.

La versión recién lanzada de “Shadow of Your Love” obtuvo 1.1 millones de impresiones de audiencia en tres días de emisión en todos los formatos de radio rock en los Estados Unidos en la semana que finalizó el 7 de mayo, según Nielsen Music. “Shadow” fue la primera canción de GN’R en descifrar Mainstream Rock Songs en casi una década y su entrada número 22 en general.

El paquete de lujo “Locked N ‘Loaded” de Appetite For Destruction llegará el 29 de junio e incluirá 73 canciones, incluyendo 49 pistas que nunca antes se habían lanzado, distribuidas en cuatro CD y siete LP de vinilo de 180 gramos de 12 pulgadas . Una versión súper deluxe también incluirá un libro de 96 páginas con fotos inéditas del archivo personal de Axl, nuevas litografías y una gran cantidad de recuerdos.

Guns N ‘Roses acaba de comenzar una gira europea de siete semanas, continuando con la gira de semi-reunión que comenzó en abril de 2016 y presenta a Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan.

Adler y el guitarrista Izzy Stradlin, quienes tocaron en “Appetite”, no han sido parte de la reunión, aunque Adler tocó la batería en dos canciones en varias paradas de la gira.