Guns N’ Roses, Linkin Park y más nominados a los Billboard Music Awards 2018

Se aproxima uno de los eventos musicales más importantes de la música, una cita global que cuenta con la compañía de agrupaciones y solistas que nos enamoran de la música.

La Revista Billboard dio a conocer los artistas nominados a los Billboard Music Awards 2018, ceremonia que tachará el calendario el próximo 20 de mayo, por eso vamos a repasar las categorías y los nominados.

Y los nominados son..

Artista principal

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Artista Nuevo

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black

Mejor Artista Masculino

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor Artista Femenino

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift

Top Dúo/Grupo

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2

Top Artista Billboard 200

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift

Top Artista Hot100

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Artista Principal Venta de Canciones

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor Artista Social

Justin Bieber

BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Mejor Gira

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2

Mejor Artista de Rap

Drake

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

Mejor Artista de Rap Masculino

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Mejor Artista de Rap Femenino

Bhad Bhabie

Cardi B

Nicki Minaj

Mejor Artista Electrónico

The Chainsmokers

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

Álbum de Billboard 200

Drake – ‘More Life’

Kendrick Lamar – ‘DAMN’

Post Malone – ‘Stoney’

Ed Sheeran – ‘Divide’

Taylor Swift – ‘Reputation’

Álbum más Vendido

Kendrick Lamar – ‘DAMN’

Pink – ‘Beautiful Trauma’

Ed Sheeran – ‘Divide’

Chris Stapleton – ‘From A Room: Volumen 1’

Taylor Swift – ‘Reputation’

Mejor Álbum Electrónico

Avicii – ‘AVICI (01)’

The Chainsmokers – ‘Memories… Do Not Open’

Calvin Harris – ‘Funk Wav Bounces vol. 1’

Kygo – ‘Stargazing’

ODESZA – ‘A Moment Apart’

Canción Top Hot100

Luis Fonsi y Daddy Yankee ft. Justin Bieber – ‘Despacito’

Kendrick Lamar – ‘Humble’

Bruno Mars – ‘That’s What I Like’

Post Malone – ‘Rockstar’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

Canción Top Streaming

Cardi B – ‘Bodak Yellow’

Luis Fonsi y Daddy Yankee fr. Justin Bieber – ‘Despacito’

Lil Pump – ‘Gucci Gang’

Bruno Mars – ‘That’s What I Like’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

Top Radio Songs

The Chainsmokers & Coldplay – ‘Something Just Like This’

Imagine Dragons – ‘Believer’

Bruno Mars – ‘That’s What I Like’

Charlie Puth – ‘Attention’

Ed Sheeran – ‘Shape of You’

Mejor Colaboración

Camila Cabello ft. Young Thug – ‘Havana’

The Chainsmokers & Coldplay – ‘Something Just Like This’

Luis Fonsi y Daddy Yankee ft. Justin Bieber – ‘Despacito’

French Montana ft. Swae Lee – ‘Unforgettable’

Post Malone ft . 21 Savage – ‘Rockstar’